ألمانيا تسجل أول وفاة بمتحور “أوميكرون”

2021/12/23 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية في ألمانيا حدوث أول وفاة في البلاد نتيجة للإصابة بمتحور “أوميكرون” الجديد لفيروس كورونا، اليوم الخميس.

وقال المعهد إن المتوفى شخص عمره بين 60 و79 عاما.

وسجلت ألمانيا 810 إصابات بـ”أوميكرون” ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالمتحور سريع الانتشار إلى 3198 حالة في البلاد.

وحذر المستشار الألماني، أولاف شولتز، في وقت سابق من موجة خامسة من وباء فيروس كورونا قد تنجم عن انتشار متحور “أوميكرون”، وتكون أكثر شدة من الموجات السابقة.

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