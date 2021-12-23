2021/12/23 | 21:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم

الخميس، قرب إغلاق مخيم الجدعة في

نينوى، فيما كشفت عن عدد النازحين الذين

لم يعودوا لديارهم حتى الآن ومناطق

تواجدهم.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم

نوري، إنه "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تكشف عن العدد الكلي لما تبقى من العوائل النازحة وتحدد مناطقهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تكشف عن العدد الكلي لما تبقى من العوائل النازحة وتحدد مناطقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).