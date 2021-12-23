العراق.. سفير تركيا يفتتح مقبرة لضباط عثمانيين في كركوك بعد ترميمها

2021/12/23 | 21:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح السفير التركي لدى بغداد علي رضا

غوناي، الخميس، مقبرة تضم رفات لضباط

عثمانيين في مدينة كركوك بعد انتهاء

أعمال ترميمها من قبل الوكالة التركية

للتعاون والتنسيق "تيكا".

وفي تصريح للصحفيين خلال الز

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