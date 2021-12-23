من سبب تفرقة المسلمين ؟

2021/12/23 | 21:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

المسلمون لا يتفرقون مهما اختلفوا ولكن

الحكام والحكومات والسياسية هي من تلعب

لعبتها الخبيثة في تفرقة المسلمين

بالذات ، والمسلمون بالذات لانهم

يحملون عقيدة رصينة لا يمكن ان تنتهي

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