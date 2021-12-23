قصة الدفاع عن اطروحة الدكتوراه في 24 كانون الأول/ ديسمبر1981 - سناء عبد القادر مصطفى

2021/12/23 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سناء_عبد_القادر_مصطفى بدأت مع الزملاء زيا كوركيس نعمان وفليح حسن عبود في اكمال دراسة الدكتوراه في شهر أيلول/سبتمبر العام 1977 والتي أمدها ثلاثة سنوات.



التحقنا بمجموعة دراسة الدكتوراه في معهدنا وكانت تضم حوالي 30 طالبا من كلا الجنسين .



كان معنا طالب من ألمانيا الديمقراطية اسمه فيرنير (Werner) وكذلك نحن الثلاثة العراقيين أجانب ، أما البقية فهم طلبة سوفيت، من مختلف الاختصاصات في العلوم الاقتصادية في معهدنا : معهد الاقتص ......





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