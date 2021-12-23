تجارة كردستان: أنهينا مشكلة دخول البضائع عن طريق حدودنا

2021/12/23 | 22:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان- واع- وسام الملاأكد وزير التجارة والصناعة في إقليم كردستان، كمال مسلم، اليوم الخميس، استمرار التواصل مع وزارة التجارة الاتحادية، وفيما أعلن حل مشكلة دخول البضائع عن طريق حدود الإقليم، أشار إلى أن مفردات البطاقة التموينية في كردستان ذاتها في باقي محافظات العراق.وقال مسلم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العلاقة بين وزارتي التجارة في إقليم كردستان والاتحادية جيدة ونحن على تواصل مستمر".وأضاف مسلم، أن "دخول البضائع عن طريق الحدود إن كانت ضمن حدود الإقليم أو عن طرق أخرى فهي مشكلة موجودة في كل المنافذ الحدودية"، مؤكداً أن "الإقليم تمكن من حل المشكلة بشكل جيد".وحول البطاقة التموينية، أكد وزير التجارة، أن "البطاقة التموينية في الإقليم مستمرة وهي نفس المفردات الموجودة في جميع محافظات العراق من الطحين والرز والزيت والبقوليات ومعجون الطماطم".

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