2021/12/23 | 22:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت هناك 40 عائلة مسيحية تعيش في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معاناة المسيحين والايزيدين في سنجار.. داعش دمر كل شيء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معاناة المسيحين والايزيدين في سنجار.. داعش دمر كل شيء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).