الكشف عن مضمون تقرير يتحدث عن الانتهاكات في مراكز الاحتجاز الامني بمحافظة عراقية

2021/12/23 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، اليوم الخميس، عن مضمون تقرير يتحدث عن الانتهاكات في مراكز الاحتجاز الامني في المحافظة.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي لـ (بغداد اليوم)، ان "شكاوي الانتهاكات لحقوق الانسان في مراكز الاحتجاز بديالى تصلنا باستمرار وهي تتحدث عن تجاوزات لفظية وجسدية وتعذيب".

وأضاف، ان "مكتب حقوق الانسان يجري التحقق وجمع المعلومات، قبل إحالة الموضوع الى الادعاء العام باعتباره الجهة القضائية المخولة بفتح التحقيق فيها".

واضاف، ان "القضاء العراقي هو من يحسم مصير تلك الشكاوي التي قد يكون بينها ادعاءات غير صحيحة او تكون صحيحة، اذ ان بعض من قدموا شكاوي هم بالاساس صدرت احكام قضائية بحقهم بالسجن والبعض الاخر معتقلون على ذمة قضايا لافتا الى ان كل الشكاوي تبقى ادعاءات خاضعة للتحقيق من قبل القضاء العراقي".

واشار الى، ان "المكتب بتعامل بشفافية عالية مع الشكاوي ويتابعها باستمرار مع جهاز الادعاء العام مؤكدا بان اي محتجز يتعرض الى تعذيب يحال من قبل الجهات المختصة الى هيئة طبية لاعداد تقرير يرفق بملف قضيته امام القضاء وهو الفيصل في اصدار الاحكام".

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