حكومة البصرة تبحث مع مدير مكتب وكالة جايكا تنفيذ مشاريع القرض الياباني بالمحافظة

2021/12/23 | 22:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بحث النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، اليوم الخميس ، مع مدير مكتب وكالة جايكا في العراق ، توياما كي ، مشاريع القرض الياباني في المحافظة ".وقال النائب الاول للمحافظ في بيان ، ان" اللقاء تناول مناقشة ملفات المشاريع الممولة ضمن القرض الياباني للمحافظة ، وهي مشروع مصفى البصرة لتحويل مخلفات إنتاجه من النفط الأسود الى منتجات بيضاء ، والذي سيوفر الاف فرص العمل للعاطلين عند إتمامه بالكامل ، ومشروع تأهيل ميناءي خور الزبير وام قصر ، وكذلك مشروع تأهيل شركة الأسمدة في خور الزبير ، ومشروع تأهيل محطة كهرباء الهارثة ، مبينا ان" ممثل الوكالة اليابانية أوضح ان" مهمته تقضي بمتابعة تقدم عمل المشاريع المنفذة ضمن القرض في البصرة وكذلك عموم العراق ، والاطلاع على العمل المنجز منها ميدانيا ".ودعا التميمي من مسؤول الوكالة اليابانية الى المزيد من التعاون للقطاع الكهربائي ، ودعم جهود الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية ضمن القرض الياباني من خلال تمويل انشاء محطات تحويلية ثابتة 132/33 kv للكهرباء في عدد من مناطق البصرة ، بالنظر لحاجة البصرة إدخالها للخدمة خلال العام الجديد 2022 .كما دعا الوكالة اليابانية الى تمويل وتنفيذ مشروع إنشاء محطة الفاو الحرارية من قبل الشركات اليابانية من خلال ادخاله ضمن القرض الياباني".ولفت الى مناقشة موضوع مشروع ماء البصرة الكبير المتأخر الذي بعهدة وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ، والتشغيل الجزئي الجاري للمشروع .اضافة الى التباحث حول مشكلة اضافة تمويل اضافي من قبل وزارة المالية لدعم مشروع تأهيل الوحدة الاولى لمحطة الهارثة الحرارية لنفاذ الأموال المخصصة من القرض الياباني لهذه المحطة على نحو الخصوص ./انتهى

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