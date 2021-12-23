مركز الاعلام الرقمي: العراق بحاجةٍ لوزارة تعنى بالتحول الرقمي في البلد

2021/12/23 | 22:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دعا مركزالإعلام الرقمي DMC الى ادخال وزارة تُعنى بشؤون التحول الرقمي في العراق في تشكيلة الحكومة القادمة التي من المحتمل تشكيلها في الاسابيع المقبلة.وقال المركز في بيانٍ : ان الدول في جميع ارجاء العالم عموما ومنطقتنا العربية خصوصا تسير في خطى مسرعة نحو الرقمنة، التي امست حاجة ضرورية لعمل الدولة وديمومتها، وليست رفاهية او قضية هامشية يمكن ان تقوم بمهامها لجنة معينة او قسم في وزارة من وزارات الدولة.واضاف : ان الوزارة الجديدة ينبغي ان تركز اولا على تفعيل مبدأ الحوكمة الالكترونية في كل مؤسسات الدولة وفق خطة واقعية وواضحة وخلال جدول زمني محدد، فضلا عن اهتمامها بالامن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والاتمتة الالكترونية والبلوك تشين والحوسبة السحابية ونظام التعليم عن بعد وكل مايتعلق بهذه المفاهيم التي تشكل أسس التحول الرقمي وأطر عمله.واكد المركز : ان التحول الرقمي الذي يحتاج له العراق لايعني مجرد ادخال التكنولوجيا في المؤسسات الحكومية، وانما هو برنامج عمل ومنهج شامل يمس كل هيكل المؤسسة وينعكس بالتالي على خدماتها التي تقدمها للمواطن.وشدد المركز على ضرورة ابعاد هذه الوزارة عن نظام المحاصصة في توزيع المناصب، وايكال المهمة لشخصية مهنية متخصصة وقادرة اداريا على ادارة هذا الملف المهم الذي يشكل عصب الحياة في العصر الحديث ./انتهى8

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