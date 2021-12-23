الولايات المتحدة ترصد 175 ألف دولار لترميم آثار جزائرية

2021/12/23 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت سفارة الولايات المتحدة في الجزائر مشروعا بقيمة 175 ألف دولار لترميم ضريح "إيمادغاسن" في ولاية باتنة، شرقي البلاد.

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