الولايات المتحدة ترصد 175 ألف دولار لترميم آثار جزائرية



الولايات المتحدة ترصد 175 ألف دولار لترميم آثار جزائرية
2021/12/23 | 22:12 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أطلقت سفارة الولايات المتحدة في الجزائر مشروعا بقيمة 175  ألف دولار لترميم ضريح "إيمادغاسن" في ولاية باتنة، شرقي البلاد.

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