2021/12/23 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..مجلس الخدمة يصادق على وجبة جديدة من التعيينات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. مجلس الخدمة يصادق على وجبة جديدة من التعيينات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. مجلس الخدمة يصادق على وجبة جديدة من التعيينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).