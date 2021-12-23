2021/12/23 | 22:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HTjxqKfs634

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتهى ملف تعويضات الكويت … ماذا عن العراق؟ - برنامج حوار التاسعة مع د. زيد عبدالوهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتهى ملف تعويضات الكويت … ماذا عن العراق؟ - برنامج حوار التاسعة مع د. زيد عبدالوهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).