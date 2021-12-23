الولايات المتحدة تجيز الاستخدام الطارئ لدواء من انتاج مختبر ميرك

2021/12/23 | 22:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الاميركية منح الاذن بالاستخدام الطارئ لعلاج جديد للمصابين بفيروس كورونا.

وقالت الادارة انها أجازت الاستخدام الطارئ للدواء الذي ينتجه مختبر ميرك، وذلك غداة السماح باستخدام حبة مماثلة طورتها شركة فايزر في حين أكدت المسؤولة في إدارة الأغذية والعقاقير باتريسيا كافازوني إن اجازة العقار تضيف علاجا جديدا ضد الفيروس على شكل حبة تؤخذ من طريق الفم.

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