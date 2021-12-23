محافظ الأنبار: 3 أسباب وراء إنجاز المشاريع بسرعة

2021/12/23 | 22:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناستحدث محافظ الأنبار علي فرحان، الخميس، عن الآليات المتبعة في إنشاء المشاريع بالمحافظة، خلال الفترة الماضية.

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وقال فرحان خلال استضافته في برنامج "الحسم"، الذي يقدمه الزميل "هارون الرشيد"، وتابعه "ناس"، (23 كانون الأول 2021)، إن "الأنبار لم تتعامل مع أي من القروض، وكل المبالغ التي وصلتها هي حصصها من الموازنة العامة الاتحادية، ومن صندوق الإعمار، وفي وقت معين بعد عمليات التحرير كانت من المنظمة الدولية".

وأضاف المحافظ أن "نسبة المحافظات تُحدد عبر النسبة السكانية، وموازنة محافظة نينوى على سبيل المثال استحقاقها المالي السنوي أكثر من الأنبار".

وتابع أن "الأمر الذي برّز ملامح الاعمار في المحافظة هو سرعة الإنجاز وانحسار المشكلات السياسية وانعدامها، فضلا عن مساندة المجتمع".

وأشار إلى أن "العامين اللذين أعقبا عمليات استعادة السيطرة على محافظة الأنبار، حصلت خلالهما الأنبار على أكثر المبالغ مقارنة بنينوى وصلاح الدين، ذلك أن الاشتراطات تقتضي وجود مشروع معين لقاء صرف المبالغ، وهذا ما استفدنا منه في الأنبار، نظراً لعدم وجود فاعلية في محافظتي صلاح الدين ونينوى، وبروز مشكلات سياسية هناك".

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محافظ الأنبار يروي القصة الكاملة ويُسمي الجهة المسؤولة

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