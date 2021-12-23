"مهلة ست ساعات".. التحالف بقيادة السعودية يدعو لإخلاء ملعب في صنعاء

2021/12/23 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمهل التحالف بقيادة السعودية في اليمن، الخميس، الحوثيين بضع ساعات لإخلاء ملعب الثورة الرياضي في مدينة صنعاء من الأسلحة، ملوحا بضربات جوية.

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