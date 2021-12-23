2021/12/23 | 22:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير التجارة والصناعة في إقليم كردستان، كمال مسلم، اليوم الخميس، استمرار التواصل مع وزارة التجارة الاتحادية، وفيما أعلن حل مشكلة دخول البضائع عن طريق حدود الإقليم.وقال مسلم، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن العلاقة بين وزارتي التجارة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان: أنهينا أزمة دخول البضائع عن طريق حدودنا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان: أنهينا أزمة دخول البضائع عن طريق حدودنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).