تنويه من المرور بشأن صيانة جسر في بغداد

2021/12/23 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

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#تنويهتقوم كوادر مديرية الطرق والجسور بصيانة الفواصل الحديديه في الجسر الرابط بين سريع بغداد الجديدة و سريع الدورة( قرب نزلة معسكر الرشيد) ادى ذلك الى غلق جزء من الطريق لذا اوجب التنويه

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