2021/12/23 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-المثنى

توقعت حكومات محلية ظهور مشكلات في المنظومة الكهربائية بفصل الشتاء وبينت اسباب ذلك.

وقال نائب محافظ المثنى سامي نعمة في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "وزارة الكهرباء في هذا العام لم تقوم بتمويل مشاريع الكهرباء المعدة من قبل الشركة العامة لنقل الطاقة".

وأوضح ان "الشركة كانت قد اعدت مشاريع تتعلق بتحسين خطوط نقل الطاقة وفك الاختناق في محافظات الوسط والجنوب ولان الوزارة لم تقم بتمويل هذه المشاريع بالمبالغ المخصصة فمن المتوقع ان تعاد مشكلات الاعوام السابقة والتسبب بمشكلات جديدة خلال فصل الشتاء وحتى فصل الصيف لعدم تنفيذ هذه المشاريع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بظهور مشكلات في المنظومة الكهربائية بالشتاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بظهور مشكلات في المنظومة الكهربائية بالشتاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).