لليوم الثاني على التوالي..

2021/12/23 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وافقت الوكالات الفيدرالية الأميركية، الخميس، على منح حبوب ثانية لعلاج كوفيد -19، مضيفة خيارا آخر للتداوي من مرض كوفيد-19 في المنزل والمساعدة في إبقاء الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية خارج المستشفى.

أتت الموافقة على العقار الجديد "مولنوبيرافير"، من إنتاج شركة ميرك، بعد يوم من منح موافقة مماثلة لحبوب كوفيد-19 التي تنتجها شركة فايزر.

ورغم الانتقادات التي واجهها "مولنوبيرافير" بسبب "فعاليته المتواضعة ومخاطر السلامة المحتملة"، إلا أن بعض الخبراء يرون أن أداة أخرى ستكون مفيدة، خصوصا مع انتشار متحور "أوكيكرون" المقاوم للعلاجات الرئيسية الأخرى، وفقا للصحيفة الأميركية.

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