اغتيال مدرس جنوب مدينة كركوك

2021/12/23 | 22:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني ،عن قيام مسلحين مجهولي الهوية ، باغتيال المدرس جمعة هايس عزواي الجبوريمن اهل منطقه واحد حزيران جنوب مدينة كركوك .وقال المصدر ان تحقيقا فتح بالحادث الذي يعتقد ان عناصر داعس تقف وراءه ./انتهى

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