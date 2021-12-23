امين بغداد يفتتح شارع المتنبي بحلته الجديدة السبت المقبل

2021/12/23 | 22:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ يفتتح امين بغداد المعمار علاء معن شارع المتنبي بحلته الجديدة السبت المقبل ،تزامناً مع اعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية ./انتهى9

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