الديوانية : مركزي شرطة الشامية والمهناوية يلقيان القبض على "٦ " مطلوبين بمواد قانونية مختلفة



الديوانية : مركزي شرطة الشامية والمهناوية يلقيان القبض على
2021/12/23 | 22:42 - المصدر: المورد نيوز
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