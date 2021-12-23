الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف المفاوضات النووية الاثنين المقبل

2021/12/23 | 22:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، استئناف المفاوضين حول الملف النووي الإيراني محادثاتهم في فيينا، يوم الاثنين المقبل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وقال منسّق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، في تغريدة: “من المهم تسريع وتيرة القضايا الرئيسة العالقة من خلال العمل من كثب مع الولايات المتحدة”.وأضاف مورا: “أهلاً بكم في الجولة الثامنة من …

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