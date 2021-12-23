وفيات وإصابات في حريق بأحدى أسواق طهران

2021/12/23 | 22:59 - المصدر: قناة التغيير

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اسفر حريق اندلع في العاصمة الايرانية طهران عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

وقالت وكالة الانباء الايرانية ان حريقا وقع داخل سوق للزهور شرقي العاصمة وهو أحد أكثر الاسواق اكتظاظا في طهران نتيجة انفجار الغاز مما أدى الى انتشار النيران الى عدد من المحلات في حين أشارت السلطات الى انتهاء عمليات اطفاء الحريق وشروع فرق الطوارئ بإزالة الانقاض من الموقع.

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