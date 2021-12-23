أردوغان: اللقاح التركي سيكون مطروحا للاستخدام خلال أيام

2021/12/23 | 22:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا سيكون مطروحا للاستخدام خلال الايام القليلة المقبلة.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قد أكد في وقت سابق ان اللقاح الذي أطلقت عليه تركيا اسم توركو فاك حصل على الموافقة للاستخدام الطارئ على المستوى المحلي.

ودخل اللقاح التركي في حزيران الماضي المرحلة الثالثة من الاختبارات وتم تجريبه على أكثر من اربعين الف شخص لكن الجهات الصحية في تركيا لم تصدر أي ايضاح حول مدى فاعليته على الرغم من تأكيدها ان حقق النجاح في التجارب.

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