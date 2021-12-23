2021/12/23 | 23:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TwuPecA9qsE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي أمنيات المواطن العراقي في العام 2022؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هي أمنيات المواطن العراقي في العام 2022؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).