تعرّف على أكثر الطيور غرابة في العالم

2021/12/23 | 23:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيعيش أكثر من 10 آلاف نوع من الطيور على سطح الأرض، ويعرّف العلماء والمختصون الطيور بأنها فقاريات داخلية الحرارة تتميّز عن غيرها من الكائنات المعاصرة بعدة صفات.وتتضمّن تلك الصفات اكتساء جسدها بالريش، وامتلاكها منقاراً عديم الأسنان، ووضعها بيوضاً ذات قشرة خارجية سميكة، وامتلاكها قلباً رباعي الحجرات، فضلاً عن هيكلها العظمي الخفيف الذي يساعدها على الطيران.وفيما يلي نستعرض قائمةً لأكثر 10 طيور غرابةً على مستوى العالم، وفقاً لموسوعة "britannica" البريطانية:1- طائر "هواتزين": أحد أنواع الطيور الاستوائية التي تعيش في المستنقعات والغابات النهرية والمانجروف في الأمازون ودلتا أورينوكو في أمريكا الجنوبية، وتتميز صغارها بامتلاك مخالب في اثنتين من أصابعها الموجودة في أجنحتها.2- طائر "أبو مركوب": ويُعرف أيضا بأبي حذاء النيل الأبيض، وهو أحد أنواع الطيور الخواضة وحيدة الجنس المهددة بالانقراض التي تعيش في السودان، ويتميّز بمنقاره الكبير الممتد ولونه الرمادي المعروف.3- طائر "الحمام المتوج الفيكتوري": وهو نوع من الحمام الأزرق والرمادي مع رأس ريشية ملونة، وقد تم تشبيهه بالملكة فكتوريا، ويتواجد في جزيرة غينيا الجديدة، حيث يُعتبر أكبر أنواع الحمام حجماً.4- طائر "دودو": أحد أنواع الطيور المنقرضة العاجزة عن الطيران، وكان يستوطن جزيرة موريشيوس شرقي مدغشقر، ويبلغ طوله 40 سم، وأقرب طائر من فصيلته حالياً هو حمام نيكوبار في خليج البنغال.5- طائر "غاقة غالاباغوس": أحد الطيور التي تنتمي إلى فصيلة الغاقيات العاجزة عن الطيران، ويستوطن جزيرتي فرناندينا وإيزابلا في أرخبيل غالاباغوس في الإكوادور، ويبلغ طوله 89 سم، ويتميّز بجناحيه القصيرين6- طائر "أبو مجرفة الشمالي": ويتميّز بمنقاره الذي يشبه المجراف، ويمتلك رأسا أخضر اللون وصدرا أبيض وبطنا بني اللون، ويفضّل المعيشة في المناطق المائية الغنية بالنباتات.7- طائر "فم الضفدع": طائر صغير الحجم من فصيلة السبديات الليلية، ويستوطن شبه القارة الهندية وجنوب شرقي آسيا وأستراليا، ويتميّز بشكله الأشبه بالبومة لكن بمنقار يشبه فم الضفدع.8- طائر "كوراساو": أحد الطيور التابعة للفصيلة القرازية من رتبة الدجاجيات، ويظهر بعدة أشكال حسب موطنه، ويتميّز بلونه الأسود ويظهر منقاره باللون البرتقالي وهو متوج باللون الأسود أو الأبيض.

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