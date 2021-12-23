2021/12/23 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في تعاملات محدودة في نهاية العام، وتتجه لتسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة، إلى 1809.70 دولارات للأوقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذهب يتجه لتسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي المركز الخبري الوطني.

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