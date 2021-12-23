بوتين: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير وإنما انتهاك لحرية الأديان

2021/12/23 | 23:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب السنوي، أمام عدد من الصحفيين، وتطرق إلى موضوع حرية التعبير والتعصب الديني، مؤكدًا أن التعدي على معتقدات الآخرين الدينية لا يعتبر حرية تعبير، ومشيرًا إلى أن ذلك "انتهاك لحرية الدين وانتهاك للمشاعر المقدسة للأشخاص الذين يعتنقون الإسلام".

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