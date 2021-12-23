غزة - بيروت.. تلاقح النكبات 

2021/12/23 | 23:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بيروت ليست محاصرة، لا بل أن نكبتها تتغذى من هذه الحقيقة.النكبة اللبنانية داخلية! غزة محاصرة ومدمرة، والسلطة فيها لحكومة انقسام غير معترف فيها"

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