2021/12/23 | 23:12 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "بيروت ليست محاصرة، لا بل أن نكبتها تتغذى من هذه الحقيقة.
النكبة اللبنانية داخلية! غزة محاصرة ومدمرة، والسلطة فيها لحكومة انقسام غير معترف فيها"
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غزة - بيروت.. تلاقح النكبات ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النكبة اللبنانية داخلية! غزة محاصرة ومدمرة، والسلطة فيها لحكومة انقسام غير معترف فيها"
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غزة - بيروت.. تلاقح النكبات ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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