الفتح يتحدث عن ’انتكاسات’ حال اعتماد نتائج الانتخابات الحالية!

2021/12/23 | 23:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عد تحالف الفتح، الخميس، أن المعادلة المقبلة لن تقبل تشكيل حكومة على حساب طرف آخر، مبيناً أن اعتماد المعطيات الحالية للانتخابات سيؤدي إلى "انتكاسات ونتائج سلبية".

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وقال الناطق باسم التحالف أحمد الأسدي في حديث أجراه معه الزميل هشام علي، تابعه "ناس" (23 كانون الأول 2021): إن "زيارة الإطار التنسيقي إلى أربيل واللقاء بالمكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، كانت لايضاح موقفنا من نتائج الانتخابات، المشكوك بنزاهتها والمطعون بصحتها والتي لا يمكن بناء تفاهمات على أساسها".

وأضاف الأسدي أنه، "لا يمكن عكس نتائج الانتخابات على إدارة الدولة للـ 4 سنوات المقبلة، وقطعا لن نقبل بتشكيل الحكومة وفق هذه المعطيات لأنها ستؤدي إلى انتكاسات ونتائج سلبية".

وتابع الأسدي، أن "الاطار التنسيقي اقترح انشاء تفاهمات للمرحلة المقبلة، تمنع الانسداد السياسي وتلتفت لحاجات المواطنين"، مشيراً إلى أن "أية حكومة تشكل على حساب طرف آخر لن تستمر"، وهذا ما دعماه الحزبين الكرديين، على أن تذهب القوى السياسية للتفاهم لإدارة المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بإدارة البرلمان والتشريعات والقوانين وبرنامج الحكومة وغيرها من التفاصيل".

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