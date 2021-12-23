2021/12/23 | 23:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت مديرية المرور العامة عن غلق جزء من طريق سريع الدورة بسبب صيانة الفواصل الحديدية.وذكر بيان المديرية ان كوادر مديرية الطرق والجسور تقوم بصيانة الفواصل الحديدية في الجسر الرابط بين سريع بغداد الجديدة وسريع الدورة (قرب نزلة معسكر الرشيد) ما ادى الى غلق جزء من الطريق./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تعلن غلق جزء من طريق سريع الدورة بسبب صيانة الفواصل الحديدية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تعلن غلق جزء من طريق سريع الدورة بسبب صيانة الفواصل الحديدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).