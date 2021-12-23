2021/12/23 | 23:30 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إثيوبيا تعلن انتهاء عمليتها العسكرية ضد قوات تيغراي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/23 | 23:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إثيوبيا تعلن انتهاء عمليتها العسكرية ضد قوات تيغراي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إثيوبيا تعلن انتهاء عمليتها العسكرية ضد قوات تيغراي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).