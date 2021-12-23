بعد تلقيه 8 جرعات.. اعتقال رجل حاول التطعيم بلقاح كورونا للمرة التاسعة في بلجيكا

2021/12/23 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفي واقعة غريبة، ألقت السلطات البلجيكية القبض على رجل بعد ضبطه أثناء محاولته الحصول على جرعة تاسعة من لقاح "كوفيد – 19".وذكرت تقارير صحفية أن الرجل احتُجز في مركز تطعيم بعدما تعرف عليه العاملون، حيث سبق له الذهاب لتلقي التطعيم 8 مرات باستخدام بطاقات هوية مختلفة.وزعم الرجل أنه انتحل هوية عملاء يريدون إثبات حالة التطعيم بالكامل دون أن يحضروا بأنفسهم.يُذكر أن التطعيم في بلجيكا ليس إجباريا، إلا أن الأفراد الذين طُعّموا بالكامل يمكنهم الحصول على تذكرة Covid Safe، التي تسمح لهم بالسفر ودخول مؤسسات معينة، بما في ذلك الحانات والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية والمناسبات الكبيرة.

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