قريباً.. كاظم الساهر في العراق

2021/12/23 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ناظم

في أيام مؤتمر وزراء الثقافة العرب، وفي افتتاح قمة اللغة العربية في دبي، كاظم الساهر يُنشد للغتنا قصيدة (اللغة الخالدة).



رحّبتُ به وسيأتي بلده العراق في قابل الأيام.



تحية كبرى للغتنا الخالدة ولكاظم الساهر.

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