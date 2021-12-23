الكشف عن الأدلة التي قدمها العامري للمحكمة الاتحادية بشأن تزوير الانتخابات

2021/12/23 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المحلل السياسي كاظم الحاج، اليوم الخميس، عن تقديم رئيس تحالف الفتح هادي العامري أدلة جديدة للمحكمة الاتحادية، مبينا ان الأدلة على مخرجات العملية الانتخابية برمتها ودور المفوضية والأمم المتحدة.

وقال الحاج في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري قدم أدلة جديدة للمحكمة الاتحادية تؤكد على وجود تلاعب بالعملية الانتخابية ومخرجاتها وحرمان عدد كبير من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم".

وأضاف، أن "تأجيل المحكمة الاتحادية للنظر في الطعون للمرة الثانية يؤشر على ان الأدلة كانت مؤثرة بشكل قوي"، مشيرا الى ان "الدعوى المقامة حالياً لدى المحكمة الاتحادية ليس على مستوى تزوير حصل في الانتخابات وادى إلى تغيير في عدد المقاعد، وإنما على مجمل العملية الانتخابية ومخرجاتها التي تأثرت بشكل كبير بدور المفوضية وتدخل الأمم المتحدة".

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