’حنيّن’.. أغنية جديدة لأصالة نصري من كلمات زوجها العراقي فائق حسن - عاجل

2021/12/23 | 23:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت الفنانة السورية أصالة نصري، أغنية جديدة باللهجة العراقية، حملت عنوان "حنين" من كلمات زوجها الشاعر فائق حسن، وألحان محمود الغياث.

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وحملت الأغنية الجديدة، طابعاً رومانسياً مميزاً وقدمت فيها أصالة نصري، طابعاً مختلفاً عما قدمته في السابق وتميزت بحالة من العاطفية.

وجاء في كلمات الأغنية:

حنيّن وحنيته مو معقولهفدوة اروحي لقلبهفدوة لطولهحنيّن وحنيته مو معقولهفدوة اروحي لقلبهفدوة لطولهمثل روحه ما شفتمثل حبّه ما عشتآخ لو شفته شسوياني مو مسؤولةيا ناس اني احبهجني بهواه مجنونةايه والله هذي الدنياما تنحمل من دونهاحبه هواي زين ويايخلاها حلم دنايمدللني مدوخنيأحس هو الهوى والماياحبه هواي زين ويايخلاها حلم دنايمدللني مدوخنيأحس هو الهوى والمايحنيّن حنيّن حنيّنيخبل وخلاني احبه هوايةحلوة صرت بحبه جني مرايةيخبل وخلاني احبه هوايةحلوة صرت بحبه جني مرايةالقلب دق القلبوهاي أول مرة احبلا تلوموني شسويراح أصير حجايةأريد أقول لأهلكاوليدكم خلانيما نام لحظة وحدةومن العشق بجانياحبه هواي زين ويايخلاها حلم دنايمدللني مدوخنيأحس هو الهوى والماياحبه هواي زين ويايخلاها حلم دنايمدللني مدوخنيأحس هو الهوى والمايحنيّن وحنيته مو معقوله

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