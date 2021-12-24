الجزء الثالث من مقال صفاء تبحث عن الصفاء - صفاء زويدي

2021/12/24 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صفاء_زويدي هل ماتت..لا أظن ، لقد فقدت وعيها لاغير..حسنا لندعها ونذهب الآن .فجأة تفتح عينيها لتنظر نحوهم لحياة ، لكن نظرتهم زرعت بها الكثير من الآلام ، تذكرت كيف كانت تبكي ارجوكم دعوني و دعو فؤادي وارحموني ، كانوا وحوشا بل ذئاب ، فقتلت في زهر الشباب ، لم يرأفوا بي رغم صرخاتي وغرقت في دمي الطهور وبدأت ارقى في نسور نحو السماء وريح جلادي لتغلق عينيها وهي تستمعوا لضحكاتهم ولكن ......





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