2021/12/24 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر -يبدو ان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كان في حالة تفاؤل نادرة حين وقع على الاتفاق الاطارى مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.



ولو ان رئيس الوزراء قد صمد وصمم على الموقف الجماعى الرافض للانقلاب لكان حاله افضل بكثير مما هو عليه الان.



اما الذين دخلوا معه السجن وخرجوا فهمم الان اكثر تصميما واشد عزما على مقارعة البرهان حتى يتم اسقاطه هو وزمرته.ولعل د حمدوك لم يتفكر كثيرا في عقلية العسكر التابع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هى خيارات د حمدوك - محمد مهاجر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هى خيارات د حمدوك - محمد مهاجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).