2021/12/24 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث يقول المثل المعبر "عند الامتحان يُكرم المرء او يهان"، وحان الوقت لنؤكد أنه عند الشدة أو بلغة علمية عند احتداد الصراع الطبقي يصمد المناضل أو ينهار؛ فلا منزلة بين المنزلتين.



إما أن تكون مناضلا صنديدا أو أن تكون تابعا من "التوابع" لجهات تكرس المهادنة والانبطاح.



ومن شيم المناضل الثبات على الموقف طالما الموقف سديدا.



من حق المناضل الاجتهاد، بل من واجبه ذلك.



لكن ليس بداعي "الاجتهاد" يُبرر الارتداد.



وكما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-الرفاق- تائهون.. - حسن أحراث) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-الرفاق- تائهون.. - حسن أحراث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).