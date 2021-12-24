قريباً.. كاظم الساهر في بغداد

2021/12/24 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير الثقافة، حسن ناظم، اليوم الخميس، عن ان المطرب الكبير كاظم الساهر سيكون في العراق في قادم الايام.

وقال ناظم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "حضر مؤتمر وزراء الثقافة العرب، وفي افتتاح قمة اللغة العربية في دبي، حيث انشد الساهر للغتنا قصيدة (اللغة الخالدة)".

واضاف، انه "رحّبتُ به وسيأتي بلده العراق في قابل الأيام، موجها التحية الكبرى للغتنا الخالدة ولكاظم الساهر".

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