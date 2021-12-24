2021/12/24 | 00:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قرر رئيس مجلس الوزراء إنهاء تكليف محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، وتكليف نائبه بمهامه الرسمية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ووفقا لوثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء تلقى "ناس"، نسخة منها الخميس (23 كانون الأول 2021)، فقد تقرر إنهاء تكليف أحمد الخفاجي بمهام المحافظ، وتسمية محمد هادي حسين محافظاً وتخويله الصلاحيات الإدارية والمالية التي تمكنه من ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار رسمي بإنهاء تكليف محافظ ذي قار وتسمية بديله (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار رسمي بإنهاء تكليف محافظ ذي قار وتسمية بديله (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).