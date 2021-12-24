فيديو.. هكذا دخل فنان عراقي موسوعة غينيس للأرقام القياسية

2021/12/24 | 00:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل فنان عراقي موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية بلوحة فنية استخدم فيها خيوطا ومسامير فقط، وتظهر صورة مؤثرة مصرية.

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