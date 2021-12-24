من يستطيع أن يسلب فلسطين مسيحها؟ - جواد بولس

2021/12/24 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس من يستطيع أن يسلب فلسطين مسيحها ؟استقبلت عدة قرى ومدن عربية في البلاد بشائر حلول عيد الميلاد بتزيين ساحاتها العامة وشوارعها؛ وأقامت مهرجانات احتفالية تحت اسم "كريسماس ماركت" ومسمّيات أخرى مشابهة، استقطب بعضها آلاف الوافدين، الذين جاؤوا ليشاركوا في الحدث وليتحوّلوا، بشكل تلقائي، إلى صنّاعه لا مستهلكيه وحسب.قد يكون برنامج الأيام الثلاثة لمهرجان الميلاد الذي بادر إليه المجلس المح ......





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