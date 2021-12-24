بورصتا الكويت ومصر يتصدران الارتفاعات إقليميا بالأسبوع قبل الأخير من 2021

2021/12/24 | 02:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - محمود جمال: تصدرت بورصتا الكويت ومصر قائمة أبرز الارتفاعات بقائمة أسواق الأسهم العربية خلال التعاملات الأسبوعية تزامنا مع عودة أغلب الأسواق العالمية للصعود وهدوء مخاوف انتشار المتحور الجديد قبيل انطلاق أعياد رأس السنة "الكريسماس".وبنهاية …

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