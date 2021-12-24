حوار مع السوداني الذي نقد كتابي عن أخطاء القرآن - سامي الذيب

2021/12/24 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب نشرت في مقالي السابق ما كتبه لي المهندس بدر الدين العتَّاق، سوداني مقيم في القاهرة، ردا على كتابي المعنونمقدمة للأخطاء اللغوية في القرآنوالذي يمكنكم تحميله مجانا من https://www.academia.edu/44985888واضفت له النقاش الذي دار بينناوأسمحو لي أن اكمل بنشر هذا النقاش وخواطر أخرى--------------أشير أو ......





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