2021/12/24 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاني_جرجس_عياد قد تبدو تلك المصطلحات غريبة على الكثيرين، بل ولم يتوقع أحد أن يصل الأمر لتصنيف المهارات إلى مهارات صلبة وناعمة، ويبدر إلى ذهن الكثيرين تفسيرات مختلفة حول تلك المفاهيم الجديدة في عالم المهارات، ولكن الجديد في هذا الأمر أنها تعتبر إحدى أهم التصنيفات والتقسيمات للمهارات في القرن الـ 21، لذلك ومن خلال البحث العميق، وجدت بالفعل العديد من التفسيرات حول تقسيم المهارات إلى هذين النوعين.



-;- المها ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفرق بين المهارات الصلبة والمهارات الناعمة - هاني جرجس عياد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفرق بين المهارات الصلبة والمهارات الناعمة - هاني جرجس عياد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).