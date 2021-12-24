محامو أسانج يستأنفون قرار تسليمه للولايات المتحدة

2021/12/24 | 04:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خطيبة مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إن محاميه بدأوا الخميس أمام المحكمة العليا في بريطانيا إجراءات استئناف قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة.

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