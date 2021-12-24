أعداد قياسية للإصابات قبل الميلاد وأوروبا تفرض مزيدا من القيود

2021/12/24 | 05:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2021 لأحدى سكان شيآن الصينية فيما تخضع لفحص كوفيد © ا ف ب/ارشيف لندن (أ ف ب) – سجلت اصابات كوفيد-19 اعدادا قياسية في العالم عشية عيد الميلاد مع اصابات قياسية في بريطانيا وفرنسا، ما ارغم العديد من الدول على تشديد القيود مثل اسبانيا وايطاليا اللتين فرضتا […]

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